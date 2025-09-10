Falla en sistema atrapa a mineros

SALTILLO, Coah.- Ocho mineros fueron rescatados la noche del lunes después de pasar horas bajo tierra en una mina de arrastre de la empresa DRUMAK S.A de C.V, ubicada en el ejido El Mezquite de Sabinas, Coahuila, y que ya contaba entre sus antecedentes, con un siniestro que cobró la vida de una persona.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el “incidente” ocurrió a las 15:00 horas, y los mineros fueron rescatados cerca de las 23:00 horas. Es decir que pasaron ocho horas bajo tierra desde que ocurrió el siniestro. A las 15:00 horas se disponían a concluir su jornada laboral, por lo que su permanencia bajo tierra pudo haber sido de hasta 16 horas, pues normalmente los mineros descienden desde las 7 de la mañana.

Según informó Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil de Coahuila, el siniestro se derivó a raíz de que se rompió el malacate, que es el sistema que funciona para ascender y descender tanto a los trabajadores como al carbón que se extrae. Esto a su vez ocasionó que el contenedor obstruyera la salida.

Después de trabajos para corregir la falla del sistema del malacate, y tras un operativo encabezado por los tres órdenes de gobierno, se logró subir a la superficie a los ocho mineros.

Los rescatados fueron identificados como Dimas González Villanueva, José Daniel Ayala Pineda, Paulo Campos, Francisco Varela, Ramiro Valverde, Jesús Javier Ramos, Julio Campos y Mario González Villanueva. Cada uno salió por su propio pie y comenzaron a ser atendidos por los servicios de emergencia.

“Todo bien, en todo momento estuvimos bien, ahí estuvimos en la plancha”, señaló Dimas González Villanueva, uno de los mineros rescatados con vida, apenas salió del fondo de la tierra.

El subsecretario aseguró que en todo momento se tuvo comunicación con los trabajadores y siempre tuvieron oxígeno. Además, descartó que el incidente se haya debido a un derrumbe o una explosión. Los carboneros fueron trasladados a la clínica del IMSS de San Juan de Sabinas, donde después de la una de la mañana fueron dados de alta al reportar un buen estado de salud.

Sin embargo, a pesar del rescate y de que no se presentara un derrumbe, el siniestro vuelve a poner en el foco las medidas para garantizar las condiciones de seguridad en la región Carbonífera, pues los mineros debieron de haber contado con una salida de emergencia.

“El pozo no tenía salida de emergencia y estaba restringido por la STPS desde mayo y esto prueba una y mil veces más que a los empresarios del carbón no les importa lo que diga o haga la Secretaría del Trabajo porque no tiene consecuencias. Inspeccionar es inútil cuando se trata de ganancias”, criticó en sus redes sociales la organización Familia Pasta de Conchos.

Inclusive, aseguraron que lo ocurrido el lunes puede pasar en el rescate de Pasta de Conchos porque se permite operar tiros verticales sin salidas de emergencia. “Después de 20 años, todos son iguales”.