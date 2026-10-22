Por pegarle a sus parientes, tres acaban detenidos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Por su probable participación en el delito de violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a Mayra "N", de 40 años; Alexis "N", de 18 años; y Erik "N", de 25 años.
En atención a un auxilio solicitado en el bulevar Río Santiago, en la colonia Rancho Pavón, Mayra "N" fue detenida luego de ser señalada por su pareja de presuntamente agredirlo físicamente.
También, en la colonia Benito Juárez fue detenido Alexis "N", luego de que presuntamente agrediera a su novia durante una discusión que sostuvieron en la vía pública.
Finalmente, en la colonia San Francisco de Asís, Erik "N" fue detenido luego de que su tía lo señalara por presuntamente agredirla física y verbalmente e impedirle acceder al domicilio de su hermana, quien tiene discapacidad visual y padece una enfermedad crónica.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En las distintas intervenciones, las personas aseguradas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y posterior disposición ante la Fiscalía General del Estado.
no te pierdas estas noticias
Caen dos policías de San Vicente; son investigados por "halconeo"
Huasteca Hoy
Pascual "N" y Nicasio "N" fueron detenidos con arma sin licencia
Oficiales lesionados en choque de patrulla con tráiler
Pulso Online
Posteriormente, el conductor del tractocamión abandonó el lugar.