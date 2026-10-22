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Seguridad

Por pegarle a sus parientes, tres acaban detenidos

Por Redacción

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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      Por su probable participación en el delito de violencia familiar, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a Mayra "N", de 40 años; Alexis "N", de 18 años; y Erik "N", de 25 años.

      En atención a un auxilio solicitado en el bulevar Río Santiago, en la colonia Rancho Pavón, Mayra "N" fue detenida luego de ser señalada por su pareja de presuntamente agredirlo físicamente.

      También, en la colonia Benito Juárez fue detenido Alexis "N", luego de que presuntamente agrediera a su novia durante una discusión que sostuvieron en la vía pública.

      Finalmente, en la colonia San Francisco de Asís, Erik "N" fue detenido luego de que su tía lo señalara por presuntamente agredirla física y verbalmente e impedirle acceder al domicilio de su hermana, quien tiene discapacidad visual y padece una enfermedad crónica. 

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      En las distintas intervenciones, las personas aseguradas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y posterior disposición ante la Fiscalía General del Estado.

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