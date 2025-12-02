Hallan a 2 agentes plagiados en Jalisco

Ciudad de México.- A cinco días de la desaparición de dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Zapopan, Jalisco, el titular de la dependencia Omar García Harfuch informó que fueron localizados, se encuentran a salvo y pronto estarán con sus familias.

“Agradecemos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y al gobernador Pablo Lemus Navarro su apoyo en la búsqueda para su localización”, señaló el funcionario en redes sociales.

La noticia la dio a conocer antes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien en plena conferencia mañanera informó de la localización de los dos agentes policiacos.

Más tarde, la SSPC resaltó que ambos agentes reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones y de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida.

Indicó que mantienen comunicación permanente con autoridades estatales y federales, además continúan con las líneas de investigación para esclarecer los hechos.

El 26 de noviembre la SSPC dio a conocer que dos de sus elementos quienes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en Jalisco, estaban en calidad de no localizados.

Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre, cuando los elementos se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

Aseguran droga

Por otra parte, el titular de la SSPC informó del aseguramiento en el recinto portuario de Mazatlán, Sinaloa, 339 paquetes con 605 kilos de metanfetamina.

Elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria, realizaron una inspección a un tractocamión, y detuvieron al conductor. Decomisaron 339 cajas de sustancias con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias.