Hallan en Jalisco "narcoinvernaderos"

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Ciudad de México.- Las fuerzas mexicanas inhabilitaron dos laboratorios y dos invernaderos de marihuana en el municipio de Degollado, Jalisco, vinculados, según la Secretaría de la Defensa Nacional, con un jefe regional del Cartel Jalisco Nueva Generación.

La dependencia informó en un comunicado que la operación se realizó con la participación de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Los agentes aseguraron dos centros destinados a la producción de metanfetamina y al procesamiento y extracción de cannabidiol (CBD) y tetrahidrocannabinol (THC) de la planta de marihuana.

También intervinieron dos invernaderos de aproximadamente 3,250 y 8,400 metros cuadrados, respectivamente, y localizaron armamento y cartuchos de diversos calibres.

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Según la información de la investigación citada por Defensa, las instalaciones eran operadas por un grupo delictivo encabezado por Heraclio "N", alias "Tío Lako", a quien identificó como jefe regional del CJNG.

Los inmuebles contaban con maquinaria para elaborar metanfetamina y para procesar y extraer CBD y THC de alta pureza, añadió la institución.

En la operación participaron también la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal, en cumplimiento de una orden técnica de investigación.

Lo asegurado quedó a disposición de la FGR en Ciudad de México para continuar las investigaciones, realizar los peritajes correspondientes y determinar su situación jurídica.