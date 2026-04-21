Harfuch garantiza seguridad para el Mundial 2026

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la seguridad rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 está garantizada, al señalar que los protocolos ya se encuentran en operación desde hace más de un año.

"Estamos convencidos de que la seguridad del Mundial está garantizada", aseguró el funcionario, quien explicó que los esquemas de vigilancia para este evento son distintos y se han trabajado con anticipación, con monitoreo constante desde ahora.

Al referirse al tiroteo ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, lo calificó como un hecho inédito y lamentable.

"Nunca había ocurrido en una zona arqueológica de nuestro país", subrayó, al destacar que millones de visitantes acuden cada año a estos sitios sin que se hubieran registrado incidentes similares.

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En ese contexto, reiteró que por instrucciones de la presidenta se reforzará la seguridad en estos espacios en coordinación con la Secretaría de Cultura y otras autoridades, con el objetivo de prevenir hechos de violencia y garantizar la protección de los visitantes.