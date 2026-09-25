Se desentiende P. Tangamanga de aguas negras
Dirección de parques le deja al Interapas responsabilidad de arreglar problema del líquido
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Luego de que usuarios denunciaron una acumulación de aguas de drenaje en un canalón del parque Tangamanga I, la dirección general del complejo recreativo informó que solicitó al Interapas subsanar la irregularidad.
Acciones de la autoridad
La dirección general del Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt) informó que el problema de aguas residuales que se acumularon en un canal está siendo gestionado con el organismo operador, a fin de que se resuelva a la brevedad.
Expuso que la planta tratadora de aguas residuales, localizada al interior de Tangamanga, es administrada por el Interapas, por lo cual se formalizó la solicitud de saneamiento.
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Detalles confirmados
De acuerdo con la dependencia estatal, el organismo intermunicipal deberá atender el agua estancada, proveniente de los fraccionamientos localizados en las inmediaciones de la zona serrana de la capital.
La dirección de los parques afirmó que trabaja en preservar todos los espacios verdes, a fin de generar las mejores condiciones para los visitantes y las familias potosinas.
"Cecurt refrenda su compromiso de mantener una atención permanente a las condiciones de los parques Tangamanga y de trabajar de manera coordinada con las instancias correspondientes", concluyó.
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