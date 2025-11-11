Hoteles del país pierden turistas mexicanos

Ciudad de México.- Los hoteles del país llevan dos años seguidos perdiendo turistas mexicanos debido al menor crecimiento económico, la inflación, la falta de promoción, la percepción de inseguridad en algunos sitios y las plataformas online, indicaron especialistas.

Al monitorear los principales destinos, el sistema de la Secretaría de Turismo (Sectur) encontró que el alojamiento tradicional recibió a 46.9 millones de turistas nacionales entre enero y agosto, 411 mil por debajo del mismo periodo de 2024 y una disminución de 1.4 millones con relación a 2023.

La Ciudad de México es la que más atiende turismo doméstico, al hospedar a 6.5 millones de nacionales, pero fueron 46 mil menos que el año pasado.

Guadalajara, León, Chihuahua, Oaxaca, Villahermosa, Toluca, Saltillo y Loreto también aparecen entre las ciudades que perdieron huéspedes.

Cancún, Veracruz, Manzanillo, Huatulco, Ixtapa, Puerto Escondido y Rosarito se encuentran entre los centros de playa que alojan menos viajeros nacionales que en 2024.

La caída refleja la desaceleración que sufre la economía en general, aunado al incremento en los precios de los servicios y la percepción de inseguridad en lugares específicos, opinó el consultor en economía turística del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), Humberto Molina.