Identifican a las 23 víctimas del incendio Waldo’s

HERMOSILLO, Son.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que ha culminado con la identificación de las 23 personas fallecidas durante el incendio de la tienda Waldo’s de Hermosillo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Explicó que las dos personas que se mantenían en calidad de desconocidas han sido plenamente identificadas. Estas últimas dos personas son: un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria de Caborca, Sonora.

En total, en el siniestro fallecieron dos mujeres menores de edad, cuatro hombres menores de edad, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco hombres adultos. Además, resultaron 15 personas heridas, de las cuales tres aún continúan hospitalizadas y una de ellas podría ser trasladada, en las próximas horas, en una ambulancia aérea al estado de Arizona.

Suspenden Feria del Libro Sonora 2025

Por su parte, el Gobierno del Estado anunció que, en solidaridad con las víctimas del incendio en el Waldo’s Hermosillo y sus familias, se suspende la Feria del Libro Sonora 2025, que estaba programada del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Sonorense de Cultura informaron que la decisión se tomó “con profundo sentido de responsabilidad y empatía hacia quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable”. Las autoridades estatales expresaron que la suspensión responde a un gesto de respeto a la memoria de las víctimas y de acompañamiento al duelo colectivo que embarga a la sociedad sonorense.

Asimismo, agradecieron la comprensión del público, de las editoriales participantes, autoras, autores y colaboradores que hacen posible este encuentro literario. Hasta el momento, no se ha informado si la Feria del Libro será reprogramada para una nueva fecha.

Rinden homenaje

Decenas de estudiantes se reunieron para rendir homenaje a Johana Hernández Sánchez, alumna de la licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales de la Universidad de Sonora, quien perdió la vida en la explosión de la tienda.