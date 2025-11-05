logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Fotogalería

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Identifican a las 23 víctimas del incendio Waldo’s

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Identifican a las 23 víctimas del incendio Waldo’s

HERMOSILLO, Son.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que ha culminado con la identificación de las 23 personas fallecidas durante el incendio de la tienda Waldo’s de Hermosillo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Explicó que las dos personas que se mantenían en calidad de desconocidas han sido plenamente identificadas. Estas últimas dos personas son: un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria de Caborca, Sonora.

En total, en el siniestro fallecieron dos mujeres menores de edad, cuatro hombres menores de edad, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco hombres adultos. Además, resultaron 15 personas heridas, de las cuales tres aún continúan hospitalizadas y una de ellas podría ser trasladada, en las próximas horas, en una ambulancia aérea al estado de Arizona.

Suspenden Feria del Libro Sonora 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, el Gobierno del Estado anunció que, en solidaridad con las víctimas del incendio en el Waldo’s Hermosillo y sus familias, se suspende la Feria del Libro Sonora 2025, que estaba programada del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Sonorense de Cultura informaron que la decisión se tomó “con profundo sentido de responsabilidad y empatía hacia quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable”. Las autoridades estatales expresaron que la suspensión responde a un gesto de respeto a la memoria de las víctimas y de acompañamiento al duelo colectivo que embarga a la sociedad sonorense.

Asimismo, agradecieron la comprensión del público, de las editoriales participantes, autoras, autores y colaboradores que hacen posible este encuentro literario. Hasta el momento, no se ha informado si la Feria del Libro será reprogramada para una nueva fecha.

Rinden homenaje

Decenas de estudiantes se reunieron para rendir homenaje a Johana Hernández Sánchez, alumna de la licenciatura en Negocios y Comercio Internacionales de la Universidad de Sonora, quien perdió la vida en la explosión de la tienda.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Perfilan a viuda de Manzo como alcaldesa
Perfilan a viuda de Manzo como alcaldesa

Perfilan a viuda de Manzo como alcaldesa

SLP

El Universal

Riña en el Cereso deja tres heridos
Riña en el Cereso deja tres heridos

Riña en el Cereso deja tres heridos

SLP

El Universal

Vulneran seguridad de Claudia Sheinbaum
Vulneran seguridad de Claudia Sheinbaum

Vulneran seguridad de Claudia Sheinbaum

SLP

El Universal

Individuo aprovechó un momento para rodearla, tocar a la Mandataria e intentar besarla

Plantean nuevo plan para Michoacán
Plantean nuevo plan para Michoacán

Plantean nuevo plan para Michoacán

SLP

El Universal

Una estrategia integral de tres ejes que busca atender de fondo las causas de la violencia