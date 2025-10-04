logo pulso
Impunidad invita a más violencia, reclama la IP

Por El Universal

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Impunidad invita a más violencia, reclama la IP

Ciudad de México.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco, confió en que los actos vandálicos registrados durante la marcha del 2 de octubre no queden impunes y que las autoridades identifiquen a los agresores.

“Esperamos que esto no quede impune, porque la impunidad está invitando a que haya más violencia, entonces, estamos seguros que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad, como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, estarán haciendo trabajo de inteligencia para dar con estos vándalos”, afirmó.

La Canaco CDMX estimó pérdidas por 16.7 mdp por ventas no efectuadas derivado de la marcha. En cuanto a daños materiales y saqueos, la cifra es de 4 millones 350 mil pesos, además, 3 mil 442 negocios o unidades económicas cerraron de forma anticipada debido al paso del contingente.

“Lo que pasa es que no se dimensionó, que como nunca, llegaron casi 500 vándalos de la marea negra”, expresó Gutiérrez Camposeco sobre los actos vandálicos registrados en el primer cuadro del Centro Histórico.

El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño SC) reportó que por el cierre de negocios y las afectaciones derivadas de la movilización tuvieron pérdidas estimadas en 300 millones de pesos. A ello se suman daños directos por robo, saqueo y vandalismo en entre 25 y 30 comercios, particularmente joyerías, con un costo aproximado de 50 mdp.

