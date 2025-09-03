logo pulso
Nacional

Jornada violenta en Tabasco

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
VILLAHERMOSA, Tab.- El mes de septiembre en Tabasco inició con una jornada violenta en la que se reportaron una persona muerta, una más herida, asaltos a comercios, presencia de ponchallantas, “narcomensajes”, así como la quema vehículos, en diferentes zonas de la capital tabasqueña.

Las autoridades policiacas informaron que, cerca de las 14:00 horas, tras un ataque a balazos contra dos hombres en la ranchería González Primera sección, uno perdió la vida, mientras que el otro resultó herido.

De manera simultánea, en la calle Biólogos, de la colonia Gaviotas Sur sujetos a bordo de una moto dispararon sus armas de fuego contra dos vehículos, dejando solo daños materiales y en esta misma calle, se reportó el asalto a una abarrotera.

En el sector Coquitos de la colonia Gaviotas Sur, otra abarrotera fue asaltada, sobre la carretera a Torno Largo.

La tarde de ayer lunes se registró también en la colonia El Espejo 1, el atraco de una carnicería por parte de individuos que portaban armas punzocortantes y después huyeron en una motocicleta. Las autoridades informaron de un incendio de una camioneta sobre la carretera Villahermosa – Teapa a la Km23.

