Rescatan a indigente que cayó a una zanja

Fue auxiliado por oficiales de SPM y enviado a recibir atención médica

Por Carmen Hernández

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE - Un indigente que cayó a una zanja y que estuvo a punto de morir, fue rescatado por oficiales de Seguridad Pública Municipal.  

En la Dirección de Seguridad Pública Municipal se recibió una llamada de auxilio de que se encontraba agonizando un hombre en situación de calle, en un terreno en la carretera Rioverde-Ciudad Valles.

Oficiales de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de manera inmediata acudieron al sitio, localizando a un hombre identificado como Manuel de 55 años de edad, quien se hallaba tirado dentro de una zanja y despedía un fuerte olor a alcohol. 

Sin embargo, de manera inmediata se le atendió y fue enviado a recibir atención médica especializada. El Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia  (DIF) inició las indagatorias necesarias para ubicar a sus familiares y garantizar su salud y que fuera resguardado.

