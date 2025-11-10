Los viajes de las aves

Cada otoño, en nuestro hemisferio norte, poblaciones enteras de animales se desplazan hacia el sur; lo hacen para sobrevivir a la falta de alimento y el terrible clima del invierno nórdico.

En Europa las aves viajan hasta África, la India; o al sur de España e Italia. Se orientan por el campo magnético terrestre, por las estrellas o por las montañas y ríos que memorizaron en sus primeros viajes con sus padres en las bandadas migratorias. Garzas, cigüeñas, patos, gansos, halcones, buitres, águilas surcan los cielos de Europa y viajan durante semanas o meses en rutas aéreas trazadas durante miles de generaciones de antepasados.

Se detienen en puntos estratégicos como lagunas, humedales y estuarios de ríos para beber, comer algo y reponer fuerzas. No obstante, con la creciente urbanización estos

importantes lugares han sido destruidos haciendo más difícil las migraciones; poblaciones enteras de aves han disminuido o desaparecido. Muchos naturalistas han reportado esto y se intenta proteger a estos viajeros. Christian Moullec con su avión ultraligero ha entrenado a gansos grises a volar por nuevas rutas que pasen sobre lugares menos peligrosos.

Por otro lado, en la mayoría de ciudades europeas, donde la educación y cordialidad va acorde a las sociedades del primer mundo, también es notable la indiferencia, y la falta de empatía o compasión con los animales. Por ejemplo, palomas, urracas, grajillas; son eliminados o ignorados en las ciudades; solo algunas personas les ofrecen alimento. Igualmente, los perros de compañía, quienes deben estar siempre atados, muestran una evidente tristeza por tanto control.

Mahatma Gandhi, gran prócer y líder de la independencia de la India dijo que la manera que una sociedad trata a sus animales dice mucho de sus reales sentimientos y valores.

En Norteamérica tenemos migraciones de animales que vienen a pasar el invierno a los tranquilos y tibios climas de México, incontables especies de aves; y las mariposas monarca que viajan desde Canadá, ellas calculan el ángulo de su vuelo respecto al sol y con un reloj biológico en sus antenas y pequeño cerebro.

Miles de especies de aves vuelan a México o Centroamérica siguiendo aerovías que pasan por nuestro territorio. Estos arduos viajes duran semanas o meses y los pájaros tienen que descansar, beber agua y alimentarse. Lo hacen en lugares utilizados

por generaciones, durante cientos de miles de años atrás, sin embargo, los cazadores les disparan considerándolos trofeos en un placer absurdo, o les colocan trampas para el tráfico de especies, un negocio oculto del que pocos hablan y que las instituciones encubren pero que ocupa el tercer lugar en dinero, después del tráfico de drogas y armas.

En México tenemos las migraciones de las ballenas que vienen desde las aguas del ártico abundantes en plancton solo durante el verano, hasta las tibias y tranquilas aguas de las lagunas en la costa de Baja California para dar a luz a sus crías. Para comprender la biología, tenemos que ver más allá de su belleza, del maravilloso espectáculo aéreo de las formaciones de aves viajando en sus rutas aéreas.

Tenemos que comprender que la naturaleza no está para servirnos de ella, ni para nuestro deleite, como creación por la cual dar crédito y agradecer a alguna divinidad imaginaria. De hecho, la vida evoluciona, por selección natural, de manera tan cruel que habría de condenar a cualquier dios que hubiera inventado este terrible método de fabricar seres complejos como los animales y nosotros.

? Algunas aves como los gansos, aprenden su ruta migratoria de sus padres, quienes los guían por primera vez sobre sus aerovías en Europa para evitar que pasen sobre zonas de cazadores.

? En la película "Volando juntos" (Donne moi des ailes) basada en un hecho real; Christian Moullec entrena a sus gansos con un ultraligeroen una nueva ruta desde Noruega hasta el sur de Francia. En otra película:

"Volando a casa" (Fly away home) una joven también conduce a un grupo de gansos canadienses sobre Norteamérica.

? Aves migrantes en el Parque Tangamanga.

El pato Anade Real viaja desde Canadá hasta San Luis Potosí. Como muchas otras especies toman una pareja para toda la vida.

Por San Luis Potosí pasa una de las rutas de migración de las aves, y en la ciudad tenemos un antiguo punto de descanso y alimentación. Antes eran las lagunas del Parque Tangamanga 1 pero ahora solo queda el lago menor, junto al jardín japonés. Es triste que solo se busque la imagen y no la conservación, en ese país oriental se cuidan mucho las especies silvestres y deberían tomarse medidas para proteger la pocas especies que aún llegan a esta laguna en la ciudad de San Luis Potosí.

Deben colocarse letreros informativos para que los visitantes las conozcan y valoren Al ver a un animalito viajar debemos respetarlo como un individuo sintiente que quiere vivir, y dejarlo en paz. Y a las aves urbanas alimentarlas, protegerlas evitando atacarlas, la poda excesiva, manteniendo nuestros gatos en casa y desmintiendo las viles calumnias difundidas por las empresas de control de plagas que afirman que transmiten enfermedades o que aseguran que sus heces destruyen los edificios históricos.

Conocer a nuestras aves hará que las disfrutemos y podamos amarlas y de ese modo entender la naturaleza y nuestro lugar en ella.