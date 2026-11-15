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Macrolibramiento lleva ya 20 años en proceso

Por El Universal

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Macrolibramiento lleva ya 20 años en proceso
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      Naucalpan, Méx.- Casi dos décadas después del inicio de su construcción, el Macrolibramiento Mexiquense busca completar una conexión de 50 kilómetros para unir el Valle de Toluca y el oriente del Valle de México, desde la autopista Chamapa-Lechería hasta Ecatepec, pasando por los municipios del poniente de la entidad.

      El proyecto, que comenzó como la autopista Naucalpan-Ecatepec, mantiene obras pendientes en sus extremos, actualmente identificados como Tramo 0, ubicado en Naucalpan, y Tramo 4.2, en el ayuntamiento de Ecatepec.

      Los antecedentes del proyecto se remontan a 2004, cuando el gobierno del Estado de México contrató a la empresa Viabilis Infraestructura para la construcción de la autopista Los Remedios-Ecatepec, mediante el contrato SAASCAEM-DPCO-002-11-2004/AD, fechado el 15 de noviembre de ese año, de acuerdo con registros públicos del Instituto de Transparencia del Estado de México (Infoem) y una ficha técnica del gobierno mexiquense entregada a la Cámara de Diputados en febrero de 2019.

      La obra comenzó en abril de 2008 y el 20 de octubre de 2009 el entonces gobernador Enrique Peña Nieto inauguró el primer tramo de seis kilómetros, entre Puente de Vigas y Calzada Vallejo, señalado en los informes de gobierno de la administración estatal.

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      La previsión era atender un aforo de 31 mil vehículos diarios, de acuerdo con lo señalado en el Sexto Informe de Gobierno del entonces gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza.

      La autopista en operación suma 25.5 kilómetros, según la ficha de SAASCAEM. Sin embargo, la conexión metropolitana requiere completar otras secciones y convertirse en una vialidad de 50 km como está proyectada.

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