Magistrado Bátiz llama a la unidad en el TEPJF

Ciudad de México.- Con un llamado a no repetir la historia de desencuentros en el Tribunal Electoral, el magistrado Gilberto Bátiz asumió la presidencia de este órgano y pidió la apertura de sus colegas a fin de no tener un pleno dividido.

“Un tribunal dividido, puesto en polarización incluso mediática, no sirve a México. Pretendo desde esta responsabilidad ser un catalizador de soluciones, no un generador de conflictos”, pronunció en su primer discurso en este cargo.

“Para ello es indispensable la experiencia, pericia y apertura de mis colegas magistrados. Sin su apoyo, esta nueva etapa de la justicia electoral sería inviable”, dijo.

El magistrado presidente recordó que la democracia es frágil y si no se cuida todos los días se desmorona, al igual que la confianza ciudadana.

“Nuestro país ha vivido momentos en que la voluntad popular ha sufrido presiones indebidas o violencia que amenaza el libre ejercicio del voto. La historia también nos ha enseñado que el abuso de poder y los excesos partidistas pueden erosionar la confianza ciudadana”, advirtió.

Bátiz García presentó cinco ejes de su presidencia: una colegialidad funcional, un tribunal cercano, decisiones que fortalezcan la estabilidad y gobernabilidad, un aterrizaje administrativo ordenado y racional, y una justicia con rostro humano.

Su periodo al frente del TEPJF será del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2027, posterior a la segunda elección del Poder Judicial de ese año.