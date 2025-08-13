logo pulso
Migrantes denuncian que el INM los engañó

Por El Universal

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Migrantes denuncian que el INM los engañó

Tapachula, Chis.- Migrantes que formaban parte de la caravana “Éxodo de Justicia” denuncian haber sido engañados por las autoridades migratorias debido a que esta madrugada muchos de ellos fueron detenidos y no les hicieron válidos los documentos que les entregaron.

Este martes, El Universal publicó que casi un centenar de migrantes de la caravana se entregó forma voluntaria al Instituto Nacional de Migración (INM) y aceptaron la propuesta de que les entregaran un permiso temporal de 30 días para llegar a la Ciudad de México.

El lunes un primer grupo de 30 personas recibió los permisos y, de inmediato, muchos de ellos compraron boletos de autobús para viajar al centro del país.

Sin embargo, durante su trayecto, fueron detenidos porque otros agentes migratorios les dijeron que los documentos que recibieron eran de “movilidad restringida” y no debían salir del estado de Chiapas.

En el punto de revisión migratoria de Acayucan, Veracruz, los agentes detuvieron a ocho adultos y dos menores extranjeros, entre ellos Keila Paola Mendoza y sus hijos Kaleth David Campo Mendoza.

Mientras tanto, en un puesto de verificación migratoria en el estado de Oaxaca, otro grupo de seis migrantes cubanos, también exintegrantes de la caravana, fue detenido por agentes del Instituto Nacional de Migración, y posteriormente trasladados a la terminal de Arriaga, en Chiapas, donde los dejaron a su suerte durante la madrugada.

