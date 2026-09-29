logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Elí Cervantes, candidato de Morena a Gobernador

Fue ungido como el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en SLP

Por Redacción

Septiembre 29, 2026 03:00 a.m.
A
Elí Cervantes, candidato de Morena a Gobernador
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Elí César Cervantes Rojas fue ungido por Morena Nacional como el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí para el Gobierno del Estado. Rita Ozalia Rodríguez no sonrió en la fotografía oficial del nombramiento.

      El actual encargado de la delegación federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) volvió a ser nominado como el que contenderá por la Gubernatura del partido Morena en la entidad potosina, sin embargo esta vez fue oficial, en el World Trade Center de la Ciudad de México y por designación de Citlalli Hernández Mora, encargada del Proceso de Elecciones dentro del partido y junto a la presidenta del partido en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, quien se mantuvo adusta, hasta que fue captada la foto oficial.

      El miércoles 23 de septiembre, en una reunión en la capital de la entidad, ante los que se inscribieron para aspirar a tal candidatura, un enviado de Morena nacional, Mauricio Rodríguez Alonso, dio la instrucción de que quien iría por la candidatura sería Cervantes Rojas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Conmemoran aniversario de la Independencia de México
      Conmemoran aniversario de la Independencia de México

      Conmemoran aniversario de la Independencia de México

      SLP

      Jesús Vázquez

      Chocan menores contra auto
      Chocan menores contra auto

      Chocan menores contra auto

      SLP

      Carmen Hernández

      Habrá jornada de vacunación de embarazadas
      Habrá jornada de vacunación de embarazadas

      Habrá jornada de vacunación de embarazadas

      SLP

      Redacción

      Reducen casos de dengue en la ZM
      Reducen casos de dengue en la ZM

      Reducen casos de dengue en la ZM

      SLP

      Carmen Hernández

      Realizan acciones de descacharrización y fumigaciones, en algunos casos