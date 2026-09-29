Elí Cervantes, candidato de Morena a Gobernador

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CIUDAD VALLES.- Elí César Cervantes Rojas fue ungido por Morena Nacional como el coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí para el Gobierno del Estado. Rita Ozalia Rodríguez no sonrió en la fotografía oficial del nombramiento.

El actual encargado de la delegación federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) volvió a ser nominado como el que contenderá por la Gubernatura del partido Morena en la entidad potosina, sin embargo esta vez fue oficial, en el World Trade Center de la Ciudad de México y por designación de Citlalli Hernández Mora, encargada del Proceso de Elecciones dentro del partido y junto a la presidenta del partido en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, quien se mantuvo adusta, hasta que fue captada la foto oficial.

El miércoles 23 de septiembre, en una reunión en la capital de la entidad, ante los que se inscribieron para aspirar a tal candidatura, un enviado de Morena nacional, Mauricio Rodríguez Alonso, dio la instrucción de que quien iría por la candidatura sería Cervantes Rojas.