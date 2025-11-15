Nos quitan los sueños, dicen jóvenes

Ciudad de México.- Este sábado se realiza la Marcha de la Generación Z, una convocatoria dirigida a los jóvenes del país en distintas ciudades, nativos digitales que crecieron en medio de la guerra contra el narcotráfico, Ayotzinapa y una pandemia.

El llamado ha generado revuelo por el respaldo de la oposición y grupos conservadores, lo que provocó que un sector de la juventud marchara el pasado fin de semana para manifestar su rechazo a la protesta original.

Estas movilizaciones se inspiran en la ola de protestas que recientemente han sacudido a países de Asia, África y América Latina contra la corrupción, el nepotismo y la desigualdad. Se trata de un fenómeno marcado por la organización descentralizada y el uso intensivo de internet.

“Nos toca ser más revolucionarios porque nos están quitando los sueños”, dice en entrevista Amanda Romano, joven de 22 años y estudiante de ciencias políticas.

La también influencer de política nacional explica que las protestas globales surgen por problemas comunes a su generación, como un mercado laboral cada vez más precarizado.

Por su parte, propietarios de comercios de Paseo de la Reforma tomaron precauciones ante la marcha de la Generación Z con muros protectores y tapiales.