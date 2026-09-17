Aseguran a mujer por violencia familiar en Rioverde

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Elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Karla "N", por su probable participación en el delito de violencia familiar agravada, cometido en agravio de una persona menor de edad.

Según la denuncia, durante el año 2023, en un inmueble ubicado en la Zona Centro del municipio de Rioverde, la imputada habría ejercido actos de violencia física y verbal en contra de la agraviada.

Una vez integrada la carpeta de investigación con los datos de prueba correspondientes, agentes del Ministerio Público solicitaron y obtuvieron de la autoridad judicial la orden de aprehensión respectiva, con la cual la señalada fue capturada por la PDI en la colonia Quintas El Naranjal del municipio referido.

Tras la ejecución del mandamiento judicial, Karla "N" quedó a disposición del Juez de Control que la requiere, para continuar con las etapas del proceso penal y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

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