Plan Michoacán no es militarización: CSP

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Plan Michoacán no es militarización: CSP

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el nuevo Plan Michoacán por la Justicia y la Paz no repetirá los esquemas del pasado, enfocados en la militarización, sino que tendrá acciones concretas, combinando una estrategia de seguridad, justicia y desarrollo social con especial atención a los sectores aguacatero y limonero, donde reconoció la presencia de extorsión y explotación laboral.

“No tiene que ver ni con la militarización ni con armar a nadie, sino con un plan integral que es parte de lo que llamé ‘el reforzamiento de la estrategia de seguridad’, en particular, en Michoacán”, explicó.

En su conferencia en Palacio Nacional, subrayó que el objetivo central del plan será atender tanto la seguridad como las causas sociales de la violencia en la entidad.

“Tiene que haber acciones contra la extorsión en Michoacán y por la seguridad de las personas en el marco de una estrategia de fortalecimiento de las policías, los ministerios públicos, la inteligencia y la investigación, que nos lleve a las detenciones de presuntos delincuentes”, dijo.

Destacó que el proyecto incorpora un componente social y laboral inédito, orientado a mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas, particularmente de quienes laboran en el cultivo del aguacate, uno de los principales productos de exportación del país.

