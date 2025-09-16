logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Fotogalería

ROCÍO PREPARA SU BODA CON JOHAN WERGE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Plantean plan para la reparación de baches

Por El Universal

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Plantean plan para la reparación de baches

Ciudad de México.- La diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó un exhorto para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), implemente un programa nacional de reparación y prevención de baches y socavones en las principales vialidades (calles y avenidas) y carreteras federales, ante los riesgos que representan para peatones, automovilistas y transportistas.

La integrante del grupo parlamentario del PRI recordó que las lluvias intensas y atípicas de los últimos meses han puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura vial en gran parte del territorio nacional, situación que se traduce en condiciones críticas con afectaciones económicas, turísticas y de movilidad.

Por ello, subrayó que resulta indispensable crear una partida presupuestal específica, a través de la SICT, así como de las secretarías estatales, para atender emergencias inmediatas y garantizar la reparación integral de la infraestructura vial afectada, priorizando a las comunidades más vulnerables.

“Es fundamental fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, además de garantizar la transparencia en el uso de recursos para mantenimiento y rehabilitación de calles, avenidas, caminos y carreteras, evitando duplicidades y actos de corrupción”, expuso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Matan a tiros a 6 en Chihuahua
Matan a tiros a 6 en Chihuahua

Matan a tiros a 6 en Chihuahua

SLP

El Universal

Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina
Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina

Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina

SLP

El Universal

“Quiero que la gasera cumpla”
“Quiero que la gasera cumpla”

“Quiero que la gasera cumpla”

SLP

El Universal

Familiares de las víctimas de la explosión de pipa exigen que la empresa se haga responsable

“Vivan mujeres y migrantes”: CS
“Vivan mujeres y migrantes”: CS

“Vivan mujeres y migrantes”: CS

SLP

SinEmbargo.mx

La presidenta Sheinbaum destacó la defensa de la soberanía e independencia, en arengas del grito