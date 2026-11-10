Trabajadores del IMSS marchan por un alza salarial del 10%

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El día de ayer, trabajadores sindicalizados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevaron a cabo una marcha en la Ciudad de México, marcando la cuarta ocasión que realizan este tipo de manifestaciones sin recibir respuesta por parte de las autoridades del Seguro Social o del sindicato. De manera paralela, médicos y enfermeras también protestaron en Monterrey, Guanajuato y Puebla, demandando mejoras en sus condiciones laborales.

La concentración en la Ciudad de México comenzó a las 15:00 horas frente al Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI. Aunque la asistencia fue considerablemente menor en comparación con la marcha del 13 de octubre, donde participaron alrededor de 7,000 personas, los manifestantes expresaron sus quejas y necesidades. Las demandas incluyen un aumento del salario del 10% y la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Con consignas tales como "¡La base unida jamás será vencida!" y "¡Olivos, entiende, la base no se vende!", los trabajadores denunciaron un aumento en las intimidaciones y el hostigamiento por parte de los directivos de las unidades médicas hacia quienes se han manifestado. Rafael Soto, vocero de los trabajadores del CMN Siglo XXI, hizo hincapié en la situación vivida en Puebla, donde la protesta fue reprimida con violencia.

Los profesionales de la salud recorrieron la avenida Cuauhtémoc, haciendo una breve parada frente a la Secretaría de Gobernación, donde expresaron su descontento mediante un megáfono. Posteriormente, se dirigieron al Senado de la República, donde se produjo un forcejeo con elementos de seguridad que intentaban impedir su avance. A pesar de esto, lograron entregar su pliego petitorio en la Oficialía de Partes del Senado y manifestaron su intención de solicitar una mesa de diálogo con el presidente Higinio Martínez.

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Los manifestantes también planean dirigirse a la Cámara de Diputados con el fin de dialogar con los miembros de las comisiones de Salud y Seguridad Social. Al llegar al Zócalo, llamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir para resolver el conflicto laboral. En el Zócalo, finalmente entregaron otra solicitud dirigida a la presidenta, ratificando su compromiso de seguir movilizándose hasta obtener respuestas de las autoridades.

Cerca de las 19:00 horas, los manifestantes dieron por concluida la movilización, mientras que un grupo de trabajadores preparaba el escenario para un evento musical programado para el 14 de noviembre. El movimiento de los trabajadores del IMSS continuará, y se prevé la realización de otras acciones en búsqueda de atención por parte de las autoridades competentes. Este día, prevén llevar a cabo una conferencia de prensa en las afueras de Palacio Nacional, reiterando su disposición a la lucha por sus derechos.