“Porros de antes son los mismos de ahora”

Ciudad de México.- Tras la trifulca entre el senador del PRI Alejandro Moreno y el morenista Gerardo Fernández Noroña, todavía presidente del Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó “porro” al también dirigente nacional del tricolor y aseguró que esto “muestra lo que es el PRIAN”.

La Jefa del Ejecutivo federal recordó que, en su época universitaria, un grupo de porros de la Facultad de Derecho de la UNAM agredió a su hermano, situación que equiparó con lo sucedido el miércoles en el Senado, por lo que manifestó que son “los mismos porros de entonces, los de ahora”.

“Lo que ocurrió (...), pues muestra, la verdad, lo que es el PRIAN. Ayer recordé un episodio de cuando era joven, ya hace un rato: ustedes saben que yo era activista estudiantil y participábamos en distintas actividades (…) En aquel entonces, la Facultad de Derecho se caracterizaba por estar llena de porros; no podías pasar por la Facultad de Derecho porque, porros por todos lados. Ahí les pagaban a supuestos estudiantes para golpear a otros estudiantes.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena, muy autoritaria (…) Lo mismo de entonces, los porros de entonces, los de ahora”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Y la actitud del presidente... o sea, uno, el jefe del Cártel Inmobiliario [Jorge Romero, líder nacional del PAN], y el otro pues ‘el porro’, la verdad. Ahí están juntos”.

En Palacio Nacional, la Mandataria señaló que el PRI y el PAN acusan que su gobierno es autoritario cuando, afirmó, es todo lo contrario, pues se promueven las libertades, la democracia y la participación de la gente libre, pero en cambio, comparó, con sus actitudes, Alejandro Moreno Cárdenas muestra un “autoritarismo enorme”.

“Entonces, lo que pasó ayer muestra lo que son: un autoritarismo enorme. Y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado. Están en un espacio de diálogo por excelencia, ¿no?, que es el espacio parlamentario y de debate por excelencia”, resalta.