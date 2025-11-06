Realiza la presidenta denuncia por acoso

Ciudad de México.- Al calificarlo como un “lamentable episodio”, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que interpuso una denuncia contra el hombre que la acosó el martes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando caminaba a un acto en la Secretaría de Educación Pública.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no cambiará su seguridad y rechazó que haya sido un montaje, como acusaron opositores en redes sociales.

“No pienso reforzar la seguridad”, comentó. Apuntó que mientras no haya una alerta contra su seguridad, seguirá encontrándose con las personas.

“Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país, lo he vivido antes cuando no era Presidenta (...) Que (...) no en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí.

“Y mi reflexión es: si no presento [denuncia], pues en qué condición se quedan todas las mujeres. Si esto le hacen a la Presidenta, pues qué va a pasar con las jóvenes, mujeres en nuestro país”, explicó.

Denunció que el hombre estaba alcoholizado y posiblemente drogado, e incluso acosó a otras mujeres en la zona.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país, y no lo digo como Presidenta, sino como mujer, y en representación de las mujeres mexicanas. Nuestro espacio personal nadie lo debe vulnerar”, enfatizó al anunciar que habrá una campaña contra el acoso.

También dijo que es necesario discutir una iniciativa para que el acoso sea un delito federal.

“Se ha avanzado, porque esto se ha hecho visible desde hace mucho tiempo por las mujeres, muchos movimientos de mujeres en el país y gobernantes que hemos buscado facilitar estas denuncias a las mujeres, pero sigue siendo un problema. Entonces, sí necesitamos discutir, y no sólo la iniciativa de la Presidencia, que sí la vamos a enviar, o a colectivizar con todos los gobernadores, porque es un delito del fuero común, no es un delito federal”, expresó la Presidenta.

“Es fundamental que hagamos una revisión”, externó Sheinbaum a los gobernadores.

Contó que gobernadoras, legisladoras, amigas, compañeras y familiares se comunicaron con ella para expresarle solidaridad.

Sobre su seguridad, añadió: “Nosotros no vamos a cambiar la manera en que somos, nosotros no podemos estar lejos de la gente, eso sería negar de dónde venimos y cómo somos”.