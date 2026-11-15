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Reverdece humedal en Ecatepec

Por El Universal

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Reverdece humedal en Ecatepec
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      Ecatepec, Méx.- Los sonidos de cientos de aves se combinan en una amplia zona de Ecatepec que estuvo abandonada hasta hace apenas unos meses y fue blanco de invasiones de viviendas promovidas desde las esferas del gobierno. Hoy esa área se ha convertido en un oasis dentro de la mancha urbana del Valle de México.

      Un grupo de aves de patas larguísimas con plumaje blanco y negro se mantiene en equilibrio sobre esas aguas que han inundado esa superficie y caminan de manera sincronizada. Unas se agrupan en el centro con el pico fino en busca de alimento; otras permanecen un poco apartadas, erguidas y alertas.

      El chapoteo suave de sus pasos se mezcla con llamados agudos y cortos, un yip-yip se multiplica cuando alguna se desplaza o responde a otra más lejana. 

      Es el humedal El Caracol, en Ecatepec, colindante con la Ciénega de San Juan en Atenco, ubicadas en la zona lacustre del Lago de Texcoco, que poco a poco recupera esa vocación hidrológica ancestral y que hoy ofrece refugio a aves migratorias y residentes, recarga de acuíferos sobreexplotados y un contraste vital frente a la presión urbana que lo rodea.

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      El polígono original mide alrededor de 850 hectáreas. De ellas, el gobierno federal, en coordinación con los municipios de Ecatepec y Atenco, así como con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mantiene control de aproximadamente 730. Quedan aún unas 120 hectáreas ocupadas por viviendas irregulares y otras 180 con residuos de construcción.

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