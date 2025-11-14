Sancionan a familia albanesa por lavado

Ciudad de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a los miembros de la familia Hysa, dueña de al menos 18 empresas en varios países y 10 casinos en México, por supuestamente lavar dinero del Cártel de Sinaloa.

La familia ya había sido señalada en 2022 por autoridades de inteligencia federal de México de sostener una supuesta alianza con Ismael El Mayo Zambada para presuntamente efectuar actividades ilícitas tanto en México como en Albania.

La OFAC y la FinCEN destacaron que estas medidas se dieron en cooperación con el gobierno de México, después de la visita a nuestro país del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

La OFAC sancionó en total a 27 personas y 18 empresas. En tanto, la FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.

Además, bajo la orden ejecutiva 13581, el Departamento del Tesoro designó a la familia y a los hermanos Hysa como “Grupo de Delincuencia Organizada Hysa”, por ser “una entidad extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa”.

Con esa designación, el Tesoro identificó a los hermanos Luftar Hysa, Arben Hysa, Fatos Hysa, Ramiz Hysa y Fabjon Hysa como miembros de la delincuencia organizada, por presuntamente haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Grupo de Delincuencia Organizada Hysa. En consecuencia, todos los activos e intereses en bienes de la familia Hysa que se encuentren en Estados Unidos —o en posesión o bajo el control de estadounidenses— quedan bloqueados y deberán ser reportados a la OFAC.

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más de las personas bloqueadas, también queda bloqueada. “Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios a, o en beneficio de, cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona”, detalla el comunicado de las autoridades estadounidenses.