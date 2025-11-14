Coordinan plan para Michoacán

Morelia, Mich.- Los titulares del gabinete de seguridad sostuvieron una reunión con las autoridades estatales, municipales, legisladores y representantes del sector productivo de esta entidad para fortalecer las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. También se planteó crear un plan específico para Uruapan.

En el encuentro que tuvo lugar en el cuartel de la 21 Zona Militar se reiteró la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir delitos, combatir la extorsión y proteger a las familias michoacanas.

En tanto, las autoridades locales expresaron su confianza en la estrategia integral y su disposición para trabajar en conjunto con el estado y la Federación.

Al término de la reunión, el gobernador Ramírez Bedolla dijo que en el encuentro hubo participación abierta de todos los asistentes y “se dio toda la información de lo que consiste el Plan [Michoacán por la Paz y la Justicia], de parte del general [Ricardo] Trevilla [titular de la Defensa Nacional] y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, señaló que “lo más importante ahora es la coordinación, como lo señaló el secretario [de Seguridad, Omar García Harfuch] a nivel nacional”.

García Harfuch, el general Trevilla y el titular de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, también estuvieron en Uruapan. Los funcionarios federales hicieron un recorrido por este municipio, durante el cual se informó que, en las últimas 24 horas detuvieron 6 personas.