Se atiende la emergencia

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno destinará una inversión inicial de alrededor de 10 mil mdp para apoyos directos a las familias damnificadas.

Esa cifra no incluye los recursos provenientes de la aseguradora estatal Agroasemex, la cual también aportará fondos para la reconstrucción de infraestructura educativa, médica y de caminos.

La presidenta Sheinbaum presentó los cuatro ejes de trabajo para ayudar a los damnificados por las lluvias: atención a la emergencia, apoyo a familias, reconstrucción, y fortalecimiento del sistema de pronóstico, en el cual se buscará alertar a la población por medio de mensajes a celulares de fenómenos meteorológicos.

Explicó que en la atención de la emergencia se enfocará en la apertura de caminos, limpieza, atención a la salud, limpieza de viviendas y funcionamiento de sistemas de agua potable.

El segundo eje será el apoyo económico a familias damnificadas; el tercero será la reconstrucción de viviendas, caminos, puentes, clínicas médicas, escuelas, así como de la actividad económica, y el cuarto será el fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos, que incluye el fortalecimiento de los Atlas de Riesgo por estado y municipio.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que este miércoles se entregará el primer apoyo de 20 mil pesos, para los damnificados.

Indicó que con esta ayuda también se entregará un vale para enseres domésticos y otro para una canasta alimentaria.

Apuntó que del 22 al 29 de octubre se va a realizar el pago en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que en Hidalgo, donde continúa el censo, será del 25 de octubre al 5 de noviembre.