logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Se atiende la emergencia

Presentan ejes de trabajo para apoyo a afectados por lluvias

Por El Universal

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Se atiende la emergencia

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno destinará una inversión inicial de alrededor de 10 mil mdp para apoyos directos a las familias damnificadas.

Esa cifra no incluye los recursos provenientes de la aseguradora estatal Agroasemex, la cual también aportará fondos para la reconstrucción de infraestructura educativa, médica y de caminos.

La presidenta Sheinbaum presentó los cuatro ejes de trabajo para ayudar a los damnificados por las lluvias: atención a la emergencia, apoyo a familias, reconstrucción, y fortalecimiento del sistema de pronóstico, en el cual se buscará alertar a la población por medio de mensajes a celulares de fenómenos meteorológicos.

Explicó que en la atención de la emergencia se enfocará en la apertura de caminos, limpieza, atención a la salud, limpieza de viviendas y funcionamiento de sistemas de agua potable.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El segundo eje será el apoyo económico a familias damnificadas; el tercero será la reconstrucción de viviendas, caminos, puentes, clínicas médicas, escuelas, así como de la actividad económica, y el cuarto será el fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos, que incluye el fortalecimiento de los Atlas de Riesgo por estado y municipio.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que este miércoles se entregará el primer apoyo de 20 mil pesos, para los damnificados.

Indicó que con esta ayuda también se entregará un vale para enseres domésticos y otro para una canasta alimentaria.

Apuntó que del 22 al 29 de octubre se va a realizar el pago en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que en Hidalgo, donde continúa el censo, será del 25 de octubre al 5 de noviembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México y EU, contra tráfico de armas
México y EU, contra tráfico de armas

México y EU, contra tráfico de armas

SLP

EFE

Nueva balacera en penal de Culiacán
Nueva balacera en penal de Culiacán

Nueva balacera en penal de Culiacán

SLP

El Universal

Justicia para cura piden en Chiapas
Justicia para cura piden en Chiapas

Justicia para cura piden en Chiapas

SLP

El Universal

Marchan, a un año del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez

Aprehenden a “La Jefa”
Aprehenden a “La Jefa”

Aprehenden a “La Jefa”

SLP

El Universal