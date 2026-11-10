Los Cuarón ruedan una serie de terror sobre una secta
Caitríona Balfe, de Outlander, interpreta a una documentalista cuya investigación la lleva a involucrarse con el grupo que intenta retratar.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La serie "Ascensión", que inició su desarrollo en 2017 por parte de los hermanos Alfonso y Carlos Cuarón, avanza actualmente en su proceso de rodaje.
La sinopsis oficial revela que el thriller psicológico sigue la vida de una documentalista y madre recién divorciada, interpretada por Caitríona Balfe, conocida por su papel en "Outlander".
La serie, que se produce en colaboración con Apple Studios, contará con un elenco destacado que incluye:
- Bill Nighy, ganador de un BAFTA
- Amanda Plummer
- Christopher Chung
- T'Nia Miller.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Rodríguez, originaria de Venezuela, describe la serie como un terror realista que se aleja de elementos fantásticos.
Asimismo, la productora menciona su apoyo a la película "Campeón Gabacho", dirigida por Jonás Cuarón, que aborda la historia de un migrante mexicano en Estados Unidos.
Por último, Gabriela Rodríguez anticipa que Esperanto Filmoj tiene en marcha más proyectos para diversas plataformas de streaming, así como futuras películas que serán anunciadas oportunamente.
no te pierdas estas noticias
Los Cuarón ruedan una serie de terror sobre una secta
El Universal
Caitríona Balfe, de Outlander, interpreta a una documentalista cuya investigación la lleva a involucrarse con el grupo que intenta retratar.
Shakira expresa preocupación por la salud de su padre
Agencias
La cantante agradece el apoyo de sus seguidores en redes sociales.
James Gunn habla de su renuncia como directivo de DC Studios
El Universal
Skydance, tras la fusión de Warner Bros. y Paramount, realiza cambios en su plantilla.