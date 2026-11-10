Los Cuarón ruedan una serie de terror sobre una secta

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La serie "Ascensión", que inició su desarrollo en 2017 por parte de los hermanos Alfonso y Carlos Cuarón, avanza actualmente en su proceso de rodaje.

La sinopsis oficial revela que el thriller psicológico sigue la vida de una documentalista y madre recién divorciada, interpretada por Caitríona Balfe, conocida por su papel en "Outlander".

La serie, que se produce en colaboración con Apple Studios, contará con un elenco destacado que incluye:

Bill Nighy , ganador de un BAFTA

, ganador de un Amanda Plummer

Christopher Chung

T'Nia Miller.

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Rodríguez, originaria de Venezuela, describe la serie como un terror realista que se aleja de elementos fantásticos.

Asimismo, la productora menciona su apoyo a la película "Campeón Gabacho", dirigida por Jonás Cuarón, que aborda la historia de un migrante mexicano en Estados Unidos.

Por último, Gabriela Rodríguez anticipa que Esperanto Filmoj tiene en marcha más proyectos para diversas plataformas de streaming, así como futuras películas que serán anunciadas oportunamente.