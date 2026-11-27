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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que niñas, niños, adolescentes y mujeres tengan una justicia inmediata.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se ha venido trabajando desde hace varios meses para enviarla al Congreso y de puedan disminuir los tiempos de los juicios familiares, así como facilitar la adopción de menores.

Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, mencionó “cinco nudos que vale la pena resolver con prontitud”: Infancia en centros de asistencia, el divorcio como rehén, la pensión evadido, violencia vicaria y niños y niñas sin voz.

Sobre las infancias en centros de asistencia, abundó que los juicios son largos y burocráticos.

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Se plantea un juicio especial por abandono, simplificación de la adopción y entrega voluntaria y segura.

Sobre divorcio y alimentos, se busca evitar que el divorcio sea rehén del patrimonio y en beneficio de las mujeres.

Sobre violencia vicaria, Zaldívar resaltó que se busca evitar que hijos e hijas sean usados para dañar a la madre.

La iniciativa propone protección en 24 horas, suspender la convivencia y restituir a los hijos; escucha segura con el agresor presente y con representante; sin mediación ni conciliación con la persona agresora para no revictimizar; pruebas valoradas juntas; y freno a demandas en cadena usadas para hostigar a la madre.

“Esta justicia tiene que ser inmediata para niñas, niños y las mujeres. No pueden seguir esperando estas reformas”.