“Sin riego no hay siembra ni comida”

Ciudad de México.- “Con este derecho al agua producimos alimento, ¡que no se nos retire!”, reclamaron agricultores que este miércoles cercaron la Cámara de Diputados para exigir que la reforma a la Ley General de Aguas mantenga la vigencia y transmisibilidad de las concesiones existentes.

Los campesinos ejercieron presión al Poder Legislativo con más de 100 tractores que estacionaron en los accesos al recinto, con la exigencia de frenar cualquier cambio que ponga en riesgo la continuidad de su producción.

Advirtieron que, sin certeza sobre las concesiones de agua, miles de unidades agrícolas quedarían en vulnerabilidad frente a la nueva Ley General de Aguas.

“Si nos cambian las reglas actuales de la posesión del agua, nuestras tierras son las principales afectadas y con ellas las personas a las que alimentamos. Lo que nos preocupa es no saber si el próximo año tendremos permiso para sembrar o si tendremos que dejar la parcela vacía. No estamos aquí por gusto, estamos porque sin agua no hay cosecha, y sin cosecha no hay manera de seguir viviendo del campo, ni produciendo alimento”, dijo Miguel Martínez, campesino de Atlixco, Puebla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No queremos afectar a nadie, pero llegar a un bloqueo nacional es lo único que hace que el gobierno voltee a vernos”, dijo otro campesino.