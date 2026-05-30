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Sismos sacuden a Valles en 3 días

No se tienen reportes de daños en ningún lado

Por Redacción

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Sismos sacuden a Valles en 3 días
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      CIUDAD VALLES.- Valles ha tenido dos sismos en el lapso de tres días, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN). 

      El pasado miércoles 27 de mayo, a 25 kilómetros al noroeste de Valles hubo un sismo de 3.8 grados en la escala de Richter y, después de las 11:30 de la mañana de este viernes, otro sismo, a 34 kilómetros también al noroeste del municipio sucedió con una fuerza de 3.7 grados. 

      Al noroeste del municipio se encuentran lugares como el paraje Micos y el ejido El Platanito, sitios de interés turístico. 

      Hasta el momento no ha habido notificaciones de Protección Civil sobre daños o afectaciones en esas zonas del municipio por los fenómenos meteorológicos.

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