Tren México-Pachuca, listo para 2027: Claudia

Villa de Tezontepec, Hgo.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se prevé que el Tren México-Pachuca -el cual conectará ambas ciudades en tan solo 75 minutos- esté listo en el primer semestre de 2027.

En Villa de Tezontepec, Hidalgo, al encabezar la supervisión de la construcción de esta obra ferroviaria, la Mandataria federal destacó que este Tren no solo generará empleos y conectará ciudades, sino que en esencia conectará desarrollo.

“El tren no solamente es una obra pública fundamental, que va a generar empleos, que va a conectar ciudades, pero en esencia conecta familias, conecta desarrollo. Queremos que este tren esté listo el primer semestre de 2027 (…) Vamos muy bien, y muy pronto ya estará listo el Tren Ciudad de México-Pachuca. Y, como decimos: La Transformación avanza”.

La titular del Ejecutivo destacó que la inversión para conectar a Pachuca con el AIFA es de 47 mil millones de pesos, mientras que el tramo de Lechería al AIFA es de 27 mil mdp.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que junto al Tren México-Pachuca, en un terreno de 950 hectáreas, propiedad del gobierno estatal, se construirá un Polo de Bienestar

“La idea es que este terreno pueda ser un verdadero Polo de Bienestar. Son alrededor de 950 hectáreas. ¿Qué quiere decir un Polo de Bienestar? Que aquí se pueda desarrollar industria, pero, al mismo tiempo, vivienda, escuelas, hospitales y que sea un nuevo Polo de Desarrollo para el estado de Hidalgo.