Van militares por otra megaobra

Ciudad de México.- El gobierno federal proyecta la construcción de un centro de carga y almacenamiento de combustible que operará en conjunto con el Tren Maya de carga, y cuyo diseño y construcción estará a cargo de ingenieros militares del Agrupamiento Felipe Ángeles, mismo que construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El nuevo centro busca atender una demanda logística creciente en el sureste, donde la falta de terminales de almacenamiento ha generado dependencia de un solo punto de abasto y mayores gastos operativos.

De concretarse, la obra se integrará al esquema ferroviario del Tren Maya de carga y permitirá agilizar el movimiento de mercancías y energéticos hacia Quintana Roo y estados vecinos.

El anuncio lo hizo la propia presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que el objetivo es reducir los costos de transporte y, eventualmente, los precios de la gasolina en la región de la península del país.

Afirmó que el gobierno trabaja, en coordinación con el Agrupamiento Felipe Ángeles y ingenieros militares, en el diseño de esta nueva terminal, que formará parte de la infraestructura del Tren Maya de carga.

Las obras del Tren Maya de carga comenzaron en abril pasado, con una inversión inicial de 25 mil millones de pesos.

El Tren Maya es una obra de mil 553 kilómetros de vías que priorizó el expresidente López Obrador (2018-2024), para los cinco estados del sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Con la ampliación, el ferrocarril también se conectará con el tren del Corredor Interocéanico, que une mediante un tren y un corredor industrial el Pacífico con el Atlántico.