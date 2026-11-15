Vicente Fox Quesada recula tras polémica

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Ciudad de México.- El expresidente mexicano Vicente Fox afirmó este sábado que nadie debe adjudicarse la voluntad expresada en las urnas y pidió seguir adelante después de desatar una polémica al asegurar que hizo ganar a Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006 frente a Andrés Manuel López Obrador.

"Me queda claro que nadie debe intentar adjudicarse lo que millones de mexicanos expresaron en las urnas", señaló el exmandatario en un comunicado.

Fox manifestó su respeto a las instituciones que organizaron y calificaron la elección y a quienes piensan distinto, aunque no mencionó expresamente sus declaraciones previas ni ofreció disculpa.

"Hoy convoco a mirar hacia adelante", añadió el ex jefe de Estado mexicano, al reivindicar su defensa de la democracia, la alternancia y las libertades, y asegurar que continuará participando en la vida pública.

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El pronunciamiento llegó después de una entrevista con Juan Luis Cebrián, publicada el 1 de noviembre por el medio español The Objective, en la que Fox se atribuyó la victoria de Calderón, candidato de su Partido Acción Nacional (PAN).

"Hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso", expresó en dicha entrevista el expresidente.

También sostuvo que quería dejar la Presidencia en manos de su partido y que no habría acudido a entregar la banda presidencial a López Obrador si este hubiera ganado, al comparar la sucesión con decidir quién dirige una empresa.

Las declaraciones reavivaron la controversia sobre aquellos comicios. Incluso la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reprodujo el fragmento en su conferencia del 3 de noviembre y sostuvo que daba la razón a quienes denunciaron un fraude contra López Obrador en 2006.