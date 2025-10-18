logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vuelca un autobús; se reportan siete muertos

Por El Universal

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca un autobús; se reportan siete muertos

Hermosillo, Son.- Un trágico accidente ocurrido poco antes de las seis de la mañana en la carretera internacional, en el kilómetro 234 del tramo Guaymas-Hermosillo, dejó un saldo trágico de siete personas fallecidas y 25 más lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

El siniestro involucró a un autobús de la línea Tufesa, que viajaba con destino a Nogales, Sonora, procedente de Culiacán.

A bordo de la unidad se encontraban 31 personas, entre ellas dos conductores, quienes, huyeron del lugar. 

A las 05:31 horas, el Centro de Control y Comando (C5) recibió el primer reporte sobre el incidente, lo que llevó a la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia. Personal de la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales y Protección Civil, junto con unidades de Cruz Roja, Bomberos y ambulancias privadas, acudieron al lugar. La unidad de transporte quedó volcada sobre su costado izquierdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las primeras observaciones apuntan a que no se encontraron huellas de frenado ni derrapajes en la zona, lo que ha llevado a la Fiscalía de Sonora a trabajar sobre la hipótesis de que el conductor pudo haberse quedado dormido al volante, perdiendo el control del vehículo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos
Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos

Cae avioneta en EU; mueren tres mexicanos

SLP

EFE

“Un bote de lodo a la vez”
“Un bote de lodo a la vez”

“Un bote de lodo a la vez”

SLP

El Universal

Estamos de pie gracias a la comunidad, dicen pozarricenses

Enfrentamiento deja 4 muertos en Chihuahua
Enfrentamiento deja 4 muertos en Chihuahua

Enfrentamiento deja 4 muertos en Chihuahua

SLP

El Universal

Continúan la búsqueda en Hidalgo
Continúan la búsqueda en Hidalgo

Continúan la búsqueda en Hidalgo

SLP

El Universal