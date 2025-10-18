Vuelca un autobús; se reportan siete muertos

Hermosillo, Son.- Un trágico accidente ocurrido poco antes de las seis de la mañana en la carretera internacional, en el kilómetro 234 del tramo Guaymas-Hermosillo, dejó un saldo trágico de siete personas fallecidas y 25 más lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

El siniestro involucró a un autobús de la línea Tufesa, que viajaba con destino a Nogales, Sonora, procedente de Culiacán.

A bordo de la unidad se encontraban 31 personas, entre ellas dos conductores, quienes, huyeron del lugar.

A las 05:31 horas, el Centro de Control y Comando (C5) recibió el primer reporte sobre el incidente, lo que llevó a la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia. Personal de la Guardia Nacional, Caminos y Puentes Federales y Protección Civil, junto con unidades de Cruz Roja, Bomberos y ambulancias privadas, acudieron al lugar. La unidad de transporte quedó volcada sobre su costado izquierdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las primeras observaciones apuntan a que no se encontraron huellas de frenado ni derrapajes en la zona, lo que ha llevado a la Fiscalía de Sonora a trabajar sobre la hipótesis de que el conductor pudo haberse quedado dormido al volante, perdiendo el control del vehículo.