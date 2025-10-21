Ya van 37 denuncias vs. Adán Augusto

Ciudad de México.- La diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), María Elena Pérez-Jaén, presentó 37 denuncias en contra del senador Adán Augusto López Hernández por irregularidades durante su gestión como gobernador de Tabasco que suman más de 700 millones de pesos.

Señaló que las denuncias ante la Fiscalía General de la República están basadas en hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación entre 2019 y 2020.

También acusó al auditor David Colmenares de proteger al senador de Morena, pues asegura que no se ha actuado sobre estas irregularidades.

“Guardaron esas auditorías en el área de investigación y ahí está durmiendo el sueño de los justos, o sea, desde 2021. Este quebranto de 2019, de más de 700 millones de pesos, y no ha pasado absolutamente nada”, sostuvo la diputada.

Pérez-Jaén mencionó que también hay una auditoría relacionada con seguridad pública por 5.3 millones de pesos, cuando Hernán Bermúdez era secretario de gobierno, y quien ahora enfrenta un proceso por ser líder de La Barredora.

“Senador Adán Augusto López Hernández, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración en 2019 y 2020”, afirmó la panista.

Por su parte, Integrantes de los comités y consejos de Participación Ciudadana y Social de los sistemas estatales anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) llaman a las autoridades del Senado y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a verificar las denuncias sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la Cámara Alta.

En un comunicado, los integrantes de estos órganos de control ciudadano enfatizan que este pronunciamiento no prejuzga la situación del legislador, sino que “busca constatar que existen señalamientos que requieren una investigación oficial, transparente y documentada”.

Asimismo, señalan que, dada la relevancia de la investidura legislativa, es indispensable garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Hacen un llamado a diversas instituciones para que se realice la verificación de las denuncias.

También llaman a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a coadyuvar con mecanismos de coordinación interinstitucional para esclarecer la situación.

El pronunciamiento de los organismos resalta que nadie está por encima de la ley y que el fuero legislativo no debe confundirse con impunidad.