Andy, sin pecado

“La verdadera libertad requiere del estado de derecho y la justicia, y un sistema judicial en que los derechos de unos no se aseguren con la negación de los derechos de otros”.

Jonathan Sacks

Es frecuente que la FGR anuncie que ha emprendido acciones legales contra el presunto responsable de un delito, pero mucho más inusitado que dé a conocer que no está ejerciendo una acción legal. Esto hizo, sin embargo, el 17 de agosto cuando emitió un comunicado para decir que no estaba investigando “al hijo de un expresidente”.

“Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos, la FGR señala que dicha información es falsa. El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto” [redacción de la FGR].

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La verdad es que cuando menos dos marinos ofrecieron, como testigos protegidos, declaraciones que involucraban a Andrés Manuel López Beltrán en actos de contrabando de combustible. En la investigación contra el vicealmirante Manuel Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando Farías Laguna estos testimonios se refieren a un “Andy” y también a un hijo del presidente”. Cuando uno de los marinos cuestionó las consecuencias de permitir el ingreso de combustible ilegal, se le dijo que “ya le iban a hablar al secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso”. Otro señaló: “La gente que estuvo en las operaciones tiene miedo de su situación, contestándome que se trataba de choques políticos entre el secretario de Seguridad Harfuch y el hijo del presidente, pero que ya llegaron a un acuerdo”.

Hay siempre buenas razones para desconfiar de los testigos colaboradores, que usualmente dicen lo que piensan que les conseguirá beneficios legales, pero en este caso los testigos dijeron lo que la FGR no quería escuchar. Involucrar a “Andy” o al “hijo del presidente” no es la mejor forma de conseguir un buen trato del gobierno. Ante estos testimonios lo lógico habría sido investigar primero y luego exonerar, en vez de exonerar antes de investigar.

Quizá Andy no haya tenido ninguna relación con el huachicol fiscal y se haya hecho rico vendiendo chocolates. La presunción de inocencia debe aplicarse en su caso como en el de cualquier persona. Lo lamentable es que en México esta protección no beneficia a quienes el gobierno considera opositores. A Ernesto Ruffo la fiscal Ernestina Godoy lo describió como jefe de la mayor red de huachicol fiscal en el país, mientras que la presidenta Sheinbaum declaró que hay “muchísimas pruebas” en su contra y mintió, incluso, al decir que ya “está juzgado”.

Andrés Manuel López Obrador le atribuía falsamente a Benito Juárez la frase “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Esto reflejaba su filosofía: “Y que no me salgan con el cuento de que la ley es la ley”. En realidad, los liberales defienden el principio contrario: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Quizá sea cierto que no hay “datos de prueba” contra López Beltrán, pero ante los indicios no es sensato declararlo libre de pecado antes de revisar su caso. Lo peor sería pensar, como sugirió la presidenta en julio, que las leyes no están para cumplirse: “Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal -dijo--; no cumplas con la norma”.

Inconstitucional

Violó nuevamente la Constitución la magistrada electoral Mónica Soto Fregoso al separase, por razones familiares, de un cargo renunciable solo por “causa grave”. Ya nos tenía acostumbrados. Quebrantó repetidamente la ley y la Constitución, especialmente al permitir la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso.

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