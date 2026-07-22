Blancas y negras

Cíclicamente me descubro sin querer escribir o parafrasear una realidad que tiene una cara que oprime y agobia a muchos y otra que, ignora o pretende hacerlo mientras el teatro del mundo se agita y desploma como por sistema.

No sé si hay temporadas en que permito que me agobie ese mundo letal o fatal y otras en que me permito escapar y crear una “dolce vita” en medio de los altibajos que toda vida propia tiene.

La situación mundial desde el Golfo de Ormuz vs Trump, pasando por los litigios verbales entre nuestra mandataria y su corte tan cuestionada, la aceptación de culpabilidad de Zambada a cambio de “cooperation with the gringos”, da para que todas las plataformas de streaming deseen comprar los derechos eternos para crear ficciones de una realidad que supera lo que ya sabemos todos: en resumen, mentiras.

Así que regalarse el tiempo de ir al cine o bordar escuchando música, sin olvidar Wimbledon o el Mundial, a riesgo de parecer superficial, no es más que la aceptación de que poco podemos hacer desde nuestra propia verdad, lejos de una trinchera en la que podamos como sociedad, combatir la corrupción, la violencia, el comercio de vidas humanas o a los nuevos dictadores con aspiraciones napoleónicas o nuevos ministros y presidentes con ambiciones y delirios de grandeza como la de los Luises de una Francia extinta que supo reivindicarse.

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Estoy en ese momento frívolo en la que desisto de la denuncia o el señalamiento, aunque es innegable que me cobran factura internamente como a muchos de los desertores de ideales sociales que deciden retirar su ánimo a favor de una salida emocional invaluable e indispensable.

El ajedrez es un juego de ingenio, frialdad e inteligencia que nos todos y no siempre sabemos jugar. Quizá convenga sentarse como espectadores y aprender tanto de los movimientos de las blancas como las del color opuesto antes de entrar a mover nuestros peones y alfiles.