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Durante mucho tiempo, hablar del vino argentino era, casi inevitablemente, hablar de malbec. La variedad se convirtió en su principal carta de presentación internacional, construyó una identidad comercial reconocible y abrió mercados que hasta entonces parecían reservados para otras regiones. Sin embargo, el éxito también puede convertirse en una limitación cuando termina por definir todo lo que una viticultura es capaz de ofrecer.

Matías Riccitelli pertenece a una generación que entendió esa contradicción y decidió mirar más allá. No para renegar del malbec, sino para ampliar la conversación. Su trabajo representa una búsqueda que comienza en los viñedos antiguos de Mendoza, se extiende hasta la Patagonia y alcanza las zonas más frías y elevadas del Valle de Uco.

Hay algo particularmente interesante en su historia: la relación entre herencia y personalidad. Hijo de Jorge Riccitelli, uno de los enólogos argentinos de mayor reconocimiento internacional, Matías creció familiarizado con el oficio y sus exigencias. Pero recibir una tradición no significa necesariamente repetirla. Su identidad se fue construyendo a través de decisiones propias: recuperar parcelas olvidadas, trabajar variedades poco habituales, experimentar con crianzas y explorar territorios que todavía no habían encontrado su lugar en el mapa del vino argentino.

República del Malbec resume bien esa filosofía. El proyecto nació del interés por rescatar viñedos antiguos de Vistalba, algunos plantados a principios del siglo pasado, y rendir homenaje a las familias inmigrantes que construyeron la viticultura mendocina. Con el tiempo, el vino amplió sus orígenes hasta integrar cuatro expresiones territoriales: Las Compuertas, Gualtallary, Los Chacayes y San Pablo. Más que abandonar su identidad varietal, fue encontrar una manera más amplia de contarla.

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Pero quizá la dimensión más interesante de su trabajo esté en los blancos. Cuando buena parte de la industria todavía asociaba la excelencia argentina con tintos de concentración y estructura, Riccitelli apostó por el potencial de variedades como el semillón y el chardonnay. Su proyecto patagónico recupera viñedos de la década de 1950 y variedades que difícilmente habrían encontrado espacio en una estrategia orientada exclusivamente a la rentabilidad inmediata. En La Carrera, mientras tanto, explora las posibilidades de los blancos y el pinot noir en un entorno de altura y temperaturas particularmente bajas.

Esta curiosidad también se expresa en la forma de comunicar. Sus etiquetas, nombres y presentaciones se apartan deliberadamente de la solemnidad tradicional del sector. No es un detalle superficial: detrás de esa libertad gráfica hay una convicción de que el vino debe despertar interés, acercarse a públicos distintos y dejar de exigir conocimientos previos para ser disfrutado.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es estética ni comercial, es cultural. Argentina ha avanzado desde una viticultura que necesitaba demostrar que podía elaborar grandes vinos hacia otra que empieza a preguntarse qué hace irrepetible a cada lugar. La diferencia es sustancial: ya no basta con producir un malbec competitivo; importa saber de qué viñedo procede, qué historia conserva y qué características del paisaje consigue expresar.

Riccitelli lo plantea como una ampliación de las preguntas, no como una ruptura con quienes lo precedieron. Y probablemente ahí resida el mérito de su generación: comprender que el reconocimiento internacional del vino argentino fue una conquista colectiva, pero que su futuro depende de seguir explorando.

El malbec abrió las compuertas. Ahora se trata de descubrir todo lo que hay detrás de ellas.