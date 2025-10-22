logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A

Empiezan a amarillear con el otoño los nogales en la huerta del Potrero. 

Eso no me pone triste: sé que luego del invierno tendrán sus frondas un nuevo verde tierno.

En la vieja casona campesina la plática se alarga después de la sabrosa cena. Don Abundio relata uno de los decires de doña Rosa, su mujer:

-Le iban con chismes de que yo andaba en tratos de colchón con una vieja. Y Rosa contestaba: “Ni li hace. Al cabo eso que tiene mi marido no es jabón que se gaste”. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reímos todos, menos doña Rosa. Ella masculla con enojo:

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta. 

¡Hasta mañana!...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un héroe discreto
Un héroe discreto

Un héroe discreto

SLP

PULSO

Familia y escuelaCapítulo 288: Dicotomías
Familia y escuelaCapítulo 288: Dicotomías

Familia y escuela Capítulo 288: Dicotomías

SLP

PULSO

Inundaciones
Inundaciones

Inundaciones

SLP

PULSO

Justicia o trampa política
Justicia o trampa política

Justicia o trampa política

SLP

PULSO