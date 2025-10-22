Un héroe discreto

Un hombre no se debe dejar pisotear por nadie en esta vida”.

Mario Vargas Llosa,

El héroe discreto

Es fácil caer en la desesperanza cuando leemos las páginas políticas de los periódicos. Nuestro país parece lleno de personajes no solo corruptos sino cínicos que hablan de justicia social mientras se enriquecen. Sin embargo, la enorme mayoría de los mexicanos se comportan con dignidad personal y solidaridad. Por eso duele saber de la tortura y asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del 20 de octubre en el camino Apatzingán-Tepetates.

Bravo Manríquez fue un valiente defensor de los productores de limón de Apatzingán y de otros lugares de Michoacán. Criticó públicamente las extorsiones del crimen organizado y en un video declaró el 16 de octubre: “No vamos a permitir el acceso a ningún corredor o ningún coyote que esté poniendo precios por la fruta que no es de él”. Ese era su propósito para el “tianguis limonero” de este lunes 20 en Apatzingán. También hizo exigencias públicas a la presidenta Sheinbaum: “Le pedimos de manera enérgica, firme, pero también respetuosa a la presidenta que escuche que el campo está quebrado y en crisis. Y ¿qué necesitamos? Pues dinero, para poder seguir trabajando.”.

No tenemos mucha información todavía sobre las circunstancias de su asesinato. Carlos Torres, el fiscal michoacano, ha relatado los traslados del empresario el domingo 19 de octubre y ha señalado que probablemente fue asesinado esa noche. Hay un detenido, Rigoberto López Mendoza, quien ha sido señalado como miembro de la organización Los Blancos de Troya y como presunto responsable intelectual del asesinato. El secretario de seguridad, Omar García Harfuch, dijo que la detención se realizó en un operativo derivado de los “trabajos de investigación”, pero el fiscal Torres ha explicado que, más bien, la aprehensión se registró en uno de los retenes que el ejército puso después del homicidio. García Harfuch ha descrito al detenido “como uno de los responsables del cobro de cuentas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán”.

“Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón”, declaró ayer la presidenta. “Tiene que haber justicia en este caso y está todo el gabinete de seguridad apoyando a la fiscalía y al gobierno de Michoacán para poder llegar a los responsables”. Espero que tengan éxito.

El caso me ha traído a la mente la novela El héroe discreto de 2013 del escritor peruano Mario Vargas Llosa, que cuenta la historia de “Felícito Yanaqué, dueño de la empresa de transporte Narihualá”, extorsionado por unos criminales que le venden “protección”. El personaje recuerda unas palabras que le dijo su padre antes de morir: “Nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Este consejo en la única herencia que vas a tener”. Decide, por lo tanto, rechazar la extorsión. No quería ser héroe, pero tampoco pisoteado.

En los próximos días conoceremos más sobre el homicidio de Bravo. Hoy no sabemos, por ejemplo, por qué teniendo un vehículo blindado y escoltas disponibles acudió sin protección a una reunión el domingo por la noche donde presumiblemente fue asesinado. Aun así, pienso que se trata de un héroe discreto, como el Felícito Yanaqué de Vargas Llosa, un hombre que no quería reconocimientos, pero que tampoco aceptaba ser pisoteado.

Autodeterminación

La presidenta Sheinbaum no quiso felicitar a Rodrigo Paz por su triunfo electoral en Bolivia. Su comentario fue: “Desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia”. Tampoco felicitó a María Corina Machado por el Premio Nobel e insiste que el golpista Pedro Castillo es presidente legítimo del Perú. La nueva política exterior de México se distingue por el rechazo a la democracia y a la autodeterminación de los pueblos,

