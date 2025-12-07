Mirador
Historia de la creación del mundo.
El Espíritu le preguntó al Señor:
-¿A quién quieres más? ¿A los animales o al hombre?
Con otra pregunta respondió el Señor:
-¿A quién crees tú que quiero más?
-Seguramente al hombre -contestó el Espíritu-. Lo hiciste a imagen y semejanza tuya.
-Te equivocas -lo corrigió el Señor-. Quiero más a los animales.
-¿Por qué? -se asombró el Espíritu.
Replicó el Señor:
-Porque ningún animal ha dicho nunca que es mi representante y que habla en mi representación.
