Por Armando Fuentes Aguirre

Diciembre 07, 2025 03:00 a.m.
A

Historia de la creación del mundo.

El Espíritu le preguntó al Señor:

-¿A quién quieres más? ¿A los animales o al hombre?

Con otra pregunta respondió el Señor:

-¿A quién crees tú que quiero más?

-Seguramente al hombre -contestó el Espíritu-. Lo hiciste a imagen y semejanza tuya.

-Te equivocas -lo corrigió el Señor-. Quiero más a los animales.

-¿Por qué? -se asombró el Espíritu.

Replicó el Señor:

-Porque ningún animal ha dicho nunca que es mi representante y que habla en mi representación.

¡Hasta mañana!...

