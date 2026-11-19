¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con un sufrido triunfo frente a Jamaica en la Sultana del Norte, este martes México selló su pase a las semifinales de la Nations League. Gracias a un gol solitario de Jesús "Tecatito" Corona, avanzamos "de panzazo", como dirían los niños al sacarse un seis en la escuela. Este resultado otorga un respiro momentáneo al estratega de la selección nacional, Rafael Márquez, pero la actuación deja más dudas que certezas, reviviendo la inevitable pregunta: ¿se repetirá la historia negra de los procesos mundialistas desde 1994 a la fecha? A excepción del ciclo de Ricardo La Volpe rumbo a Alemania 2006, en todos los demás el director técnico que inicia el proceso jamás es el mismo que termina dirigiendo en la Copa del Mundo.

Historia de directores técnicos en procesos mundialistas

Hagámos un repaso por el archivo histórico. El camino hacia Estados Unidos 1994 comenzó a finales de 1991 bajo el mando de César Luis Menotti, quien permaneció un año en el cargo. Al término de dichas eliminatorias dejó el puesto y un breve interinato de un solo amistoso a cargo de Cayetano Rodríguez, antes de que Miguel Mejía Barón asumiera las riendas para consolidar el proceso.

Para el siguiente Mundial, Francia 1998, Mejía Barón arrancó el ciclo con partidos amistosos y la Copa América de Uruguay 1995; sin embargo, su salida se precipitó tras caer en penales ante Estados Unidos. Su lugar fue tomado por el serbio Bora Milutinovic en su segunda etapa al frente del Tricolor. No obstante, tras amarrar el boleto mundialista, Bora dejó la dirección técnica y Manuel Lapuente entró al quite.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lapuente se mantuvo en el banquillo hasta el año 2000 con la mira puesta en el Mundial de Corea-Japón 2002. Sin embargo, los resultados comenzaron a tambalearse y en septiembre de ese año asumió el reto Enrique Meza, técnico que venía de hacer época con el Toluca. El "Ojitos" debutó de ensueño el 8 de octubre de 2000 en el Estadio Azteca con una goleada de 7-0 sobre Trinidad y Tobago que enamoró a la afición. Pero los tropiezos posteriores sentenciaron su cese. Su lugar fue tomado por Javier Aguirre, fraguando la legendaria salvación.

Cambios y crisis en procesos recientes

El proceso rumbo a Sudáfrica 2010 ostenta el récord de inestabilidad en el banquillo. Hugo Sánchez inició el camino, pero al fracasar en el Preolímpico de Concacaf rumbo a Beijing 2008 fue despedido antes de disputar el hexagonal. Jesús Ramírez tomó un interinato frente a Belice y, posteriormente, la Federación apostó por el sueco Sven-Göran Eriksson. Su gestión duró poco: a principios de 2009 fue destituido tras malos resultados, cubriendo el hueco Efraín Flores de forma interina antes del regreso del "Vasco" Aguirre como bombero de lujo para rescatar el boleto.

La ruta hacia Brasil 2014 parecía encaminada con José Manuel "Chepo" de la Torre desde 2011. No obstante, el desgaste con la prensa y los futbolistas desembocó en una crisis de resultados que puso en predicamento la clasificación. Fue cesado y sustituido brevemente por Luis Fernando "Flaco" Tena, quien dirigió la derrota 20 contra Estados Unidos en Columbus. De inmediato se recurrió a Víctor Manuel Vucetich para disputar los últimos dos duelos del hexagonal (la victoria dramática 2-1 ante Panamá con la chilena de Raúl Jiménez y la caída ante Costa Rica), logrando amarrar al menos el repechaje, mismo que finalmente encaró y ganó Miguel "Piojo" Herrera para llevar al equipo a tierras brasileñas.

El "Piojo" arrancó el ciclo hacia Rusia 2018, pero su ciclo se derrumbó extra cancha tras la Copa Oro de 2015, siendo relevado por el colombiano Juan Carlos Osorio, quien condujo al Tri a la justa mundialista sin sobresaltos.

Para Qatar 2022, Ricardo "Tuca" Ferretti fungió como apagafuegos temporal dirigiendo seis partidos, dando paso a la llegada de Gerardo "Tata" Martino, encargado de completar el cuatrienio.

Finalmente, para el actual proceso rumbo al Mundial de 2026, la apuesta inicial fue Diego Cocca, destituido rápidamente por malos resultados y falta de empatía con el grupo. Su relevo fue Jaime "Jimmy" Lozano, quien tras ganar la Copa Oro mantuvo el cargo con altibajos hasta ser reemplazado por el ya conocido "Vasco" Aguirre.

La gran incógnita sigue en el aire: ¿logrará Rafa consolidarse y romper la maldición manteniéndose en el cargo hasta el Mundial, o el banquillo tricolor seguirá siendo una puerta giratoria? Solo el tiempo lo dirá.