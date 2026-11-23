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No debería yo escribir acerca de mi propia persona. Es el tema que menos conozco. Pero el gusanillo de la vanidad por un lado, y el sentimiento de la gratitud por otro, me llevan a pesar mío a hablar de cosas que a nadie seguramente le interesan, lo cual las hace de mayor interés para mí. Hare hoy un relato sin trascendencia alguna, igual que muchos relatos que andan por ahí. Sucede que durante algunos años me gané la vida como locutor de radio. Empecé a estar ante el micrófono muy joven, casi niño. En aquel tiempo el oficio confería status, y más de una muchachita me mostró su admiración en modos muy agradables para mí. Eran épocas rupestres de la radio. Todos los locutores teníamos un pequeño callo en el dedo índice de la mano derecha, formado a fuerza de cambiar las agujas en el brazo de la tornamesa donde se tocaban los discos de 78 revoluciones por minuto. Entonces no había de otros. A viva voz debíamos decir los comerciales, muchos de ellos llenos de imaginación: "Sería belleza suma / volverse pato y nadar / si estuviera hecho el mar / de cerveza Moctezuma". Otro: "Ya no hay sumas, / ya no hay restas / ni tampoco divisiones. / Sólo multiplicaciones / sobre las camas de Mestas". Y aquél, famoso: "Pantaletas York. No somos lo mejor, pero estamos muy cerca de lo mejor". Hago esas memorias, antes de que se me deshaga la memoria, porque recientemente la Asociación Nacional de Locutores de México me impuso, por mano de su Presidenta, Rosalía Buaun, la medalla "Carlos Pickering" como reconocimiento a mi trayectoria en la radio. Me conmovió que al terminar mis palabras de agradecimiento el público, formado por gente de la radio, se pusiera en pie para aplaudirme. Mi prójimo no se cansa de mostrarme su bondad, y eso me alivia los golpes de los heraldos negros que decía Vallejo. Aquí le doy también las gracias a otro prójimo a quien a veces siento próximo: el Misterio... Doña Frigidia es la mujer más gélida del hemisferio norte. Fue a ver la película "Los últimos días de Pompeya", y congeló al Vesubio. Su marido suele comentar: "Mi esposa es mi objeto sexual. Cuando le pido sexo siempre objeta"... Candidito, joven varón sin ciencia de la vida casó con Icilia, doctorada en mundo. Al empezar la noche de las bodas el enamorado mancebo le dijo en un rapto de pasión a su desposada: "¡Amor mío! ¡Siento el impulso de ponerme de rodillas para adorarte!". "Ay, Candi -respondió ella-. ¡Ni que fuera Virgen!"... En el restorán, un cliente parecía estar hablando solo. Eso le llamó la atención al mesero, pues el hombre no había bebido ni una copa. Fue y le preguntó: "¿Le sucede algo, señor?". Repuso el tipo: "Le estoy contando mis penas a este bistec, a ver si se ablanda"... Don Fecundino y doña Generosa eran padres de 12 hijos. El prolífico señor le explicó a la trabajadora social: "El tren pasa frente a nuestra casa todos los días a las 6 de la mañana. Nos despierta, y a esa hora es muy temprano para ir al trabajo y muy tarde para volver a dormir"... La joven esposa trabajaba como asistente ejecutiva. Su marido le dijo una mañana: "Estoy muy preocupado, Rosilí. Anoche hablaste en sueños y decías: ´¡No, jefe, no!". Acotó ella: "Preocúpate cuando diga: ´¡Sí, jefe, sí!"... Afrodisio le presentó su novia a un amigo. Días después el amigo y Afrodisio estaban en un café cuando entró la novia con otro hombre que en la mesa la besó en los labios. El amigo, asombrado y molesto al mismo tiempo, le preguntó a Afrodisio: "¿Por qué permites que tu novia ande con otro hombre, y que la bese en público?". Respondió él: "¿Qué quieres que haga? ¡Es su marido!"... FIN.