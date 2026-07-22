ANSPAC Cemex reúne a voluntarios y colaboradores para presentar resultados 2025-2026

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Con la participación de colaboradores, representantes y animadores voluntarios, ANSPAC Cemex realizó la primera edición presencial de su informe anual, donde dio a conocer los resultados alcanzados durante el ciclo escolar 2025-2026 y reconoció la labor de quienes forman parte de esta iniciativa.

Durante el periodo reportado, los programas de formación personal de la alianza beneficiaron a cerca de 12 mil personas en 15 ciudades de 11 estados del país. Estas acciones fueron posibles gracias a la participación de más de 500 animadoras y animadores voluntarios, lo que permitió ampliar el alcance del programa y fortalecer su presencia en las comunidades donde Cemex mantiene operaciones.

Las cifras presentadas muestran un crecimiento de la iniciativa en los últimos dos años. El número de grupos participantes pasó de 338 a 505, mientras que la asistencia de jóvenes aumentó cerca de 26 por ciento y la de mujeres registró un incremento de 36 por ciento, fortaleciendo un modelo orientado al desarrollo personal, la reflexión y el aprendizaje de habilidades para la vida.

Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, destacó que la colaboración con ANSPAC se ha mantenido durante años con el propósito de impulsar el desarrollo de las personas y generar beneficios que trasciendan generaciones.

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"Durante muchos años hemos trabajado junto con ANSPAC con la convicción de que el desarrollo de las personas genera cambios positivos que trascienden generaciones. Los resultados de este ciclo reflejan el compromiso de quienes dedican tiempo, esfuerzo y conocimiento para acompañar a otros en su crecimiento personal", expresó.

La alianza entre ANSPAC y Cemex cumple 39 años promoviendo programas de desarrollo integral dirigidos a mujeres, jóvenes, niñas, niños y colaboradores de la empresa, con el objetivo de fortalecer el tejido social en las comunidades donde la compañía tiene presencia.

Como parte de las actividades por su 120 aniversario, Cemex reiteró su compromiso de continuar impulsando iniciativas enfocadas en el desarrollo de las personas y en la generación de un impacto positivo en las comunidades donde opera.