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El pasado 5 de noviembre, un hombre agredió sexualmente, en plena vía pública, a su vecina que acompañaba a su hijo a la escuela. Este martes, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que el victimario ya se encuentra en prisión.

A través de la Policía de Investigación, la Fiscalía, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jorge "N", de 46 años de edad, por su probable participación en el delito de abuso sexual calificado, en hechos ocurridos en el municipio de Villa de Reyes.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron cuando la víctima se dirigía a una escuela en compañía de su hijo menor de edad, en el barrio Abasolo. En ese momento, presuntamente fue abordada por su vecino, quien la habría intimidado y amenazado con un arma blanca.

Según las indagatorias, el señalado presuntamente la sujetó por el cuello y la tomó por detrás, para posteriormente realizarle tocamientos de índole sexual e intentar desabrocharle el pantalón, mientras la amenazaba con causarle daño. La víctima recibió el apoyo de una vecina que transitaba por el lugar y que intervino al percatarse de lo sucedido.

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A partir de la denuncia, agentes ministeriales realizaron diversas diligencias de investigación que permitieron obtener el mandamiento judicial correspondiente, librado por un Juez de Control.

Una vez localizado, Jorge "N" fue informado del motivo de su detención y de los derechos que le asisten. Posteriormente, fue trasladado para los trámites legales correspondientes y, finalmente, ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social número 1.

ubicado en La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.