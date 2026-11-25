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TAMASOPO.- Una camioneta se salió del camino y cayó a un barranco, en la carretera El Ramal-Tamasopo; los cuatro ocupantes solo sufrieron golpes leves. El percance ocurrió este martes, en el kilómetro 3 del tramo carretero comprendido entre la caseta de cobro y el entronque de acceso al municipio de Tamasopo.

Un hombre identificado como Alfredo Chamorro Hernández, de 42 años de edad, contador de profesión y residente del estado de Querétaro, conducía una camioneta Chevrolet S10, modelo 2017, cuando perdió el control del volante. La unidad salió de la superficie de rodamiento y cayó al barranco, donde terminó volcada.

El conductor viajaba acompañado de Susana Aidee Cristóbal Acosta de 27 años, originaria de Hidalgo; Franco Nereo Crecencio, residente del municipio de Matlapa, y Angélica Hernández Pardo, de 50 años, con domicilio en Querétaro. Tras recibir un reporte ciudadano, acudieron elementos de Protección Civil Municipal, encabezados por su director, Uriel Marco Antonio Barragán, quienes contaron con el apoyo de personal voluntario de Tamasopo.

Los cuerpos de auxilio valoraron a los cuatro ocupantes de la camioneta, quienes presentaban crisis nerviosa, pero afortunadamente ninguno sufrió lesiones de gravedad.

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