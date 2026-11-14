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Muere operador de autobuses al volcar camioneta

Se dirigía a su trabajo por la carretera Valles-Tamazunchale

Por Redacción

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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Muere operador de autobuses al volcar camioneta
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      CIUDAD VALLES.- Un hombre que trabajaba como chofer de autobuses perdió la vida luego de volcar su camioneta particular en la carretera Valles-Tamazunchale.

      El fatal accidente sucedió este jueves, alrededor de las 18:30 horas, en el kilómetro 371 de la carretera federal número 85, a unos diez kilómetros de la zona urbana de Ciudad Valles.

      Huri Abdiel López Pérez, de 33 años de edad, salió de su casa en el ejido Álvaro Obregón (anexo a La Calera) con rumbo a la empresa Transportes Vencedor, donde laboraba.

      Se desplazaba en una camioneta Ford Ranger blanca, modelo atrasado, pero al llegar a la curva denominada El Matalote, frente al campo de golf Covadonga, la unidad derrapó, por lo que perdió el control del volante y chocó contra el camellón.

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      Tras el impacto, la camioneta dio varias volteretas y Huri salió proyectado por una de las ventanillas, cayendo varios metros adelante.

      El accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 y, minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes constataron que el conductor ya no tenía signos vitales.

      Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Semele. 

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      El accidente ocurrió a las 18:30 horas del jueves, a unos 10 km de la zona urbana de Ciudad Valles