Sujeto invadió un terreno y ahora está en el Penal

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Un sujeto que invadió un predio por recomendación de un pariente, fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación y ahora ya se encuentra en el penal señalado por su probable responsabilidad en el delito de despojo.

El mandamiento judicial en contra de Roberto N., fue librado por un Juez de Ejecución de Penas y Medidas del Sistema Tradicional, derivado de hechos registrados en la colonia Satélite de la capital potosina.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima denunció que el imputado presuntamente invadió un predio ubicado en la calle República de Paraguay en la colonia Satélite.

Además, al intentar dialogar con el señalado, éste habría manifestado que no abandonaría el inmueble, argumentando que un familiar le recomendó permanecer en el lugar. Una vez con la querella, la Fiscalía General del Estado desarrolló las indagatorias con las que la autoridad judicial emitió el mandamiento correspondiente.

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Posteriormente, Agentes de la Coordinación de Aprehensiones implementaron labores de búsqueda que permitieron ubicar al señalado en el Barrio de Santiago, donde una vez corroborada su identidad, los elementos investigadores le informaron sobre el motivo de su detención y los derechos que le asisten como persona detenida.

Finalmente, Roberto "N" fue trasladado a las instalaciones de la corporación para los trámites respectivos y posteriormente ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social número uno, ubicado en la Delegación La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.