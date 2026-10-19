Realiza GCE 226 detenciones durante la semana pasada
Se aseguraron 19 vehículos, cinco kilos de marihuana y más de 400 dosis de cristal
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Durante la semana del 10 al 16 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a 226 personas y localizó 19 vehículos con reporte de robo, de los detenidos dos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República y 224 ante la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de las investigaciones correspondientes. Asimismo, fueron localizados 19 vehículos con reporte de robo: 17 automóviles y dos motocicletas.
En acciones contra la distribución de drogas, los elementos estatales aseguraron cinco kilogramos con 815 gramos de marihuana, 463 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, conocida como "cristal", y 20 dosis de presunta cocaína.
Entre otros aseguramientos se encuentran dos armas de fuego largas, dos cortas, dos cargadores, 42 cartuchos útiles, dos armas prohibidas y 18 artefactos conocidos como "ponchallantas".
La SSPC mantiene los despliegues preventivos, las labores de inteligencia y la coordinación con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para atender los reportes, fortalecer la presencia operativa y contribuir a la seguridad social en todo el estado.
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